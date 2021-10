Roberto Martinez sait où le bât blesse: "Passer un cap psychologique, ce n'est pas un manque de talent"

Le coach espagnol est revenu sur les deux performances des Diables Rouges lors de ce Final Four.

Malgré ces deux défaites, Roberto Martinez a vu et veut retenir le positif de ce mini-tournoi: " La première période contre la France a démontré le travail effectué par l'équipe depuis trois ans. Quand on regarde notre match contre la France il y a trois ans et celui de cette semaine, il y a un monde de différence. Nous devons maintenant apprendre à contrôler un match, tant offensivement que défensivement. Regardez l'Italie...les joueurs qui restent au sol, et le jeu qui se fait rare... c'est comme cela dans le football et nous ne savons pas encore le faire. Ces rencontres doivent encore nous aider à grandir".

Le coach catalan a aussi vu d'autres problèmes dans son équipe: "Nous avons encaissé 5 buts en deux rencontres. Normalement, cela voudrait dire que les adversaires nous ont dominé, mais ce n'est pas le cas. Nous nous sommes créés plus d'occasions que les Italiens, mais nous devons encore travailler dans les deux rectangles. Nous devons passer un cap psychologique, savoir comment gagner des titres. Cela ne devrait pas nous faire peur, ce n'est pas une question de talent".