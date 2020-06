Tottenham, sans ses Belges, se contente du partage face à un ManU à deux visages

Longtemps à la peine, Manchester United a finalement réussi à renverser la vapeur grâce à la bonne entrée de Paul Pogba.

Mauvaise surprise pour les Belges au coup d'envoi puisque Toby Alderweireld et Jan Vertonghen étaient tous deux sur le banc du côté des Spurs, qui se montreront plutôt prudents : Manchester United a la possession, mais manque de créativité en l'absence de Paul Pogba, remplaçant. Il faut cependant une première intervention d'Hugo Lloris pour éviter l'ouverture du score des visiteurs ... et permettre à Tottenham de frapper.

Steven Bergwijn, profitant d'un énorme trou d'air dans la défense de ManU et surtout d'une lenteur inquiétante de Harry Maguire, se faufile en effet dans le rectangle ... et bénéficie ensuite d'une grossière faute de main de David De Gea pour ouvrir le score (27e, 1-0). Jusque là, le match se joue entre les deux gardiens de but ...

Nice goal from Bergwijn,

Nice goal from Bergwijn, Maguire turning like a truck, another De Gea should've done better moment

Pogba renverse la vapeur

À la reprise, Manchester semble mieux en jambes, mais il manque un petit quelque chose qui viendra avec l'entrée au jeu de Paul Pogba à l'heure de jeu ; l'effet est immédiat et une frappe d'Anthony Martial force Hugo Lloris à un arrêt fantastique (66e). C'est ensuite Pogba lui-même qui rend fou Nathan Dier (80e) et force un penalty que transforme Bruno Fernandes, plutôt en jambes.

Regardez moi cet arrêt de Hugo Lloris sur une frappe d'Anthony Martial 🤯🇫🇷

Les Spurs ne parviendront plus à renverser la tendance, sans idées en seconde période et proches de la catastrophe quand le même Dier frôle Fernandes dans la surface ; le Portugais s'écroule, mais le VAR révèle bien qu'il n'y a pas penalty. Score final : 1-1, ce qui n'arrange certainement pas Tottenham calé à la 8e place. ManU, de son côté, s'en contentera ...