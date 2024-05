Tenue en échec par Anderlecht, l'Union n'a plus son sort entre les mains : "On doit d'abord se concentrer sur la finale de la Coupe"

L'Union Saint-Gilloise devait absolument gagner ce dimanche face à Anderlecht, elle ne l'a pas fait (0-0). Désormais, les hommes d'Alexander Blessin disputeront 4 finales, en comptant celle de Coupe de Belgique ce jeudi face à l'Antwerp.

L'Union est désormais à 3 longueurs du leader, le Club de Bruges. A 3 journées de la fin et après le nul contre Anderlecht, les calculs sont simples : l'Union n'a plus destin entre les mains et devra battre les Brugeois dimanche prochain pour espérer remporter le titre, tout en dépendant des résultats d'Anderlecht.

"Nous n'avons pas franchi le palier auquel nous nous attendions", a déclaré Alexander Blessin en conférence de presse d'après-match.

"J'ai vu deux équipes du même niveau en première mi-temps. Nous avons de plus en plus conrôlé le match, on a créé les occasions pour gagner. Cela me rend un peu triste, nous avions de quoi gagner, mais nous devons accepter ce résultat."

Avant Bruges, l'Union aura une autre rencontre capitale : la finale de la Coupe de Belgique, face à l'Antwerp. "Nous devons désormais nous concentrer sur cette finale. Il restera ensuite 9 points à prendre. On ira à Bruges, puis on verra ce qu'il se passe."

"Nous avons un très gros match face à nous, puis un autre qui vient immédiatement. (Pour le titre) nous n'avons plus cela entre nos mains, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer", a continué Blessin.