La triple mission qui attend les Diablotins sur le chemin de l'Euro

Un faux-pas surprenant et inattendu: voilà comment résumer la défaite des Diablotins, battus mardi soir en Moldavie, alors qu'une voie royale semblait se dégager vers l'Euro 2021. Mais un échec qui n'a rien de rédhibitoire.

C'est dans un mois que les Diablotins mettront fin à une campagne éliminatoire pour le moins contrastée. Une campagne marquée par un changement de sélectionneur, Johan Walem ayant décidé de rejoindre Chypre en cours de qualifications, marquée par deux exploits contre l'Allemagne, par des démonstrations contre le Pays de Galles et contre la Moldavie et par des désillusions, au Pays de Galles et en Moldavie.

Faire oublier l'échec moldave

Quand ils monteront sur le terrain en Bosnie-Herzégovine, le 17 novembre prochain, les hommes de Jacky Mathijssen seront en mission. Et la première de ces missions sera de faire oublier cette étonnante défaite en Moldavie. Etonnante d'abord parce qu'ils ont copieusement dominé les débats.

Mais étonnante aussi parce que les jeunes Belges semblaient lancés. Quatre victoires consécutives, agrémentées de 16 buts: on ne s'attendait pas à ce que les Diablotins se prennent les pieds dans le tapis moldave. Ils ont un mois pour digérer cet échec et le faire oublier.

Prendre les trois points

Une qualification pour l'Euro passera donc absolument par une victoire en Bosnie-Herzégovine. Une équipe qui a joué son va-tout depuis le début de la campagne. En venant prendre un point en Belgique et en résistant à l'Allemagne à deux reprises (deux courtes défaites). Preuve que cette jeune équipe bosnienne ne sera pas un oiseau pour le chat.

Croiser les doigts

Mais, on le sait, une victoire seule pourrait ne pas suffire. Pour prendre la première place du groupe, les Espoirs belges devront espérer un faux-pas de l'Allemagne contre le Pays de Galles. Et si ce n'est pas le cas? Il faudra sortir la calculette.

Les cinq meilleurs deuxièmes se qualifient également pour l'Euro. Avec 13 points, la Belgique est, pour l'instant dans les clous (troisième meilleure deuxième, mais certaines nations doivent encore disputer deux voire trois matchs). La victoire sera donc nécessaire pour ne pas laisser filer une qualification qui semblait quasiment acquise vendredi dernier.