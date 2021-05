🎥 Les réservistes de Manchester City font tranquillement le job, Sergio Agüero s'offre un joli but

Manchester City n'aura pas eu besoin d'aligner ses titulaires habituels pour s'imposer Ă Crystal Palace, inoffensif.

On s'y attendait : Pep Guardiola a massivement fait tourner ce samedi en déplacement à Crystal Palace, en prévision de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Seuls Ederson, Joao Cancelo et Rodri restaient dans le onze par rapport au match face au PSG, mais les Citizens pouvaient cependant compter sur des noms comme Raheem Sterling, Gabriel Jesus ou Sergio Aguero pour porter l'attaque.

On assistera cependant à un match plutôt fermé et peu mouvementé, que Manchester City jouera au petit trot ; Christian Benteke, titulaire en pointe, s'offre même quelques grosses occasions, butant sur Ederson. City croit ouvrir le score, mais Gabriel Jesus est signalé hors-jeu de peu. Ce n'est que partie remise puisqu'en seconde période, Sergio Agüero, très peu aligné cette saison, s'offre un très beau but d'un enchaînement très fluide (0-1, 57e).

EL KUN ! âšœ @aguerosergiokun entame sa tournée d'adieu avec les Skyblues, en faisant ce qu'il sait faire : marquer ! 👏



Et quel joli but 😍 pic.twitter.com/u6cH9KmrBH — VOOsport (@VOOsport) May 1, 2021

Peut-être le dernier but inscrit par l'Argentin de 32 ans, sur le départ, qui sera rapidement imité par Torres pour tuer le match et le suspens. Manchester City a fait le travail sans que Guardiola doive faire entrer la cavalerie, laissant ainsi Kevin De Bruyne, entre autres, se reposer ; si Liverpool bat Manchester United ce dimanche, les Citizens seront sacrés champions d'Angleterre.