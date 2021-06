Karim Benzema revient sur son penalty manqué

L'attaquant du Real Madrid est revenu sur son petit raté.... qui ne le tracasse pas beaucoup.

De retour en équipe de France, Karim Benzema (33 ans, 82 sélections et 27 buts) a manqué l’occasion d’inscrire son premier but en sélection depuis cinq ans et demi en échouant face à Danny Ward sur penalty mercredi en match amical contre le Pays de Galles (3-0). Auteur d’une bonne prestation dans le jeu, l’attaquant du Real Madrid refuse de gamberger après ce raté.

"Tout le monde loupe des penalties. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un !, a dédramatisé l’ancien Lyonnais auprès de l’AFP. C'est rien, c'est un match amical, je vais les travailler de plus en plus. Ce n'est pas un souci. Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut."

Avec 5 ratés sur leurs 8 dernières tentatives, les Bleus affichent tout de même un ratio préoccupant dans ce domaine à l’approche de l’Euro…