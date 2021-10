Match de folie à Anderlecht : expulsion, égalisation tardive et penalty sauvé par Van Crombrugge !

Le RSCA est passé par toutes les émotions ce dimanche et ne saura certainement pas trop comment analyser cette rencontre folle : réduits à dix, les Mauves étaient menés et ont été chercher l'égalisation. OHL, de son côté, a manqué le 2-3 à la dernière seconde sur penalty.

Anderlecht est-il enfin lancé ? Voilà la question à laquelle les Mauves doivent répondre ce dimanche face à OHL car après une pénible série de matchs nuls, on a récemment eu l'impression que les hommes de Vincent Kompany avaient eu le déclic, notamment sur le plan de l'efficacité, dominant le Beerschot (4-2) et travaillant au mieux leurs automatismes avec une équipe quasi-A en Coupe.

Cueillis à froid

Ces automatismes, ils sont évidents désormais malgré les quelques changements que fait encore Kompany de temps à autre : Zirkzee a beau intégrer le 11, récompense de son bon match à La Louvière, on sent immédiatement que le RSCA est en confiance. Les combinaisons sont propres, menaçantes, Sergio Gomez est déjà là pour amener le surnombre : on se dit, initialement, qu'OHL va passer une longue soirée.

© photonews

Et pourtant, tout change très vite : profitant des espaces laissés par Gomez, Musa Al-Tamari enroule une frappe qui force Hendrik Van Crombrugge à l'exploit (4e), et le boulevard côté gauche à Anderlecht se paiera cash peu après quand Xavier Mercier envoie un caviar sur la tête de Sory Kaba (6e, 0-1). Cueilli à froid, Anderlecht ne s'ébroue pas : au milieu, Olsson laisse des espaces fous à Mathieu Maertens qui se promène et frappe - c'est 0-2 au quart d'heure.

Les combinaisons se font moins précises même si Zirkzee, notamment, est omniprésent ; côté Louvaniste, Al-Tamari se balade, mais Sergio Gomez en profite pour déborder beaucoup également, forçant Ozkacar à un sauvetage in-extremis (39e). C'est finalement bien l'Espagnol qui sert Joshua Zirkzee en retrait (1-2, 40e) pour relancer Anderlecht. Verschaeren a le 2-2 au bout du pied en combinaison avec Olsson, mais Romo sauve ses couleurs (45e).

L'idiotie de Murillo

Anderlecht remonte sur la pelouse avec l'intention claire de reprendre le dessus : Gomez frôle la latte d'une jolie frappe (47e), et à force de pousser, c'est même ... Wesley Hoedt qui se retrouve dans le rectangle et pense faire 2-2, d'un contrôle orienté-frappe d'attaquant. Mais le Néerlandais avait commis une faute sur Keita, clairement signalée par le VAR (57e).

Rien ne va décidément pour le RSCA, qui se retrouve même à 10 de manière inacceptable : Michael Murillo, censé être l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, met un coup de coude totalement inutile à Sébastien Dewaest alors que le ballon n'est même plus dans les parages des deux hommes. Là encore, l'arbitre vérifie la vidéo et brandit un rouge logique (70e). Anderlecht est pris entre deux idées : pousser pour égaliser, et éviter le break, que Van Crombrugge empêche devant l'inarrêtable Al-Tamari (75e), puis Mercier.

Comme à Ostende ... ou presque

OHL reste magnifiquement regroupé et toujours dangereux en contre via ces deux mêmes hommes, mais Anderlecht, même à dix, pousse : Dewaest bloque bien Refaelov (86e), et il faut un tout grand Rafael Romo sur une tête de Josh Cullen pour empêcher l'égalisation à la toute fin du temps règlementaire (90e). Le Lotto Park acclame les six minutes de temps additionnel, et à raison : Francis Amuzu, monté au jeu, envoie un fantastique centre ... et une bien moins fantastique sortie de Romo envoie le ballon chez Joshua Zirkzee, qui n'a qu'à la mettre au fond (2-2, 90e+4).

Exactement comme à Ostende, Anderlecht, à 10, est parvenu à aller chercher l'égalisation. Et comme à Ostende, on s'apprête à saluer l'état d'esprit des Mauves, prêts à oublier leurs erreurs récurrentes. Mais OHL n'est pas le KVO : en contre, Van Crombrugge sort encore une occasion signée Xavier Mercier, avant que ... Majeed Ashimeru soit exclu pour avoir lui aussi joué les gardiens. Mais Sory Kaba, épuisé, manque son penalty, que Van Crombrugge sort, en héros du jour. Anderlecht tient son point. Il est, dans l'absolu, insuffisant. Mais il sera certainement apprécié ...