Dewaest a "caressé les fesses de Murillo", Kompany furieux sur son défenseur

Le geste de Murillo, qui a donné un coup de coude dans le thorax de Sébastien Dewaest, était à première vue inexplicable. Le défenseur d'OHL a reconnu avoir provoqué le Panaméen. Mais Vincent Kompany ne veut pas entendre d'excuses ...

Sébastien Dewaest, qui en rajoutait une couche - naturellement - après le coup de coude de Michael Murillo, reconnaissait volontiers après coup : "Oui, je l'ai provoqué. Je lui ai caressé les fesses pour le faire sortir de ses gonds, et ça a marché, je ne dois pas être son genre (rires). Ca fait partie du jeu", lance le malicieux défenseur central d'OHL. Après visionnage des images via VAR, l'arbitre n'hésitait pas à exclure Murillo.

Et même s'il a été provoqué, Vincent Kompany restait furieux sur le Panaméen. "C'est inacceptable de prendre un tel carton rouge. Il se passe plein de choses durant un match et il faut se contenir. Que Dewaest lui ait "caressé les fesses", c'est pareil, je me fiche de savoir ce que l'adversaire a fait", lance le coach du RSCA. "Sans rentrer dans les détails, on en discutera, vous pouvez en être sûr".