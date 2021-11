Van Crombrugge enfin le héros : "On parle de mon jeu au pied, mais je suis gardien de but"

Le héros du soir, c'est lui, malgré Joshua Zirkzee et son doublé : Hendrik Van Crombrugge a sauvé le point du partage en dernière seconde, après avoir déjà multiplié les arrêts.

"Je suis vidé après ce match". On comprend Hendrik Van Crombrugge après ce match face à OHL lors duquel Anderlecht est passé par toutes les émotions. "On était en difficulté dans les vingt premières minutes. Puis il y a encore ce carton rouge. C'était un match avec beaucoup d'émotion, mais avec l'aide du public et l'adrénaline, nous sommes restés dedans", se réjouit le portier du RSCA. "C'est très agréable d'avoir sauvé ce point".

Van Crombrugge n'a pas réfléchi sur le tir au but sauvé : "C'est un réflexe. Je me ferme à toute pensée. En tant que gardien de but, tu as l'avantage dans ce genre de situation, parce que tu n'as rien à perdre", souligne-t-il. "Et nous étions bien préparés, chapeau à notre staff. Oui, j'ai pu être décisif, mais c'est pour ça que je suis là. On parle souvent de mon jeu au pied, mais je suis quand même avant tout un gardien de but".

Reste que malgré le scénario assez positif, Anderlecht ne prend jamais qu'un point. "Il faut corriger urgemment ce qui s'est passé durant les vingt premières minutes. Nous avons laissé trop d'espaces en perte de balle. Pourtant, nous étions prévenus concernant leurs ailiers, et malgré ça, ils ont une occasion après deux minutes avec un ailier qui rentre dans le jeu", regrette Van Crombrugge.