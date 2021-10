🎥 Ashimeru fait une Suarez, Van Crombrugge sauve les meubles

Quelle fin de match de folie au Lotto Park, qui a vu Hendrik Van Crombrugge s'ériger en héros après que Majeed Ashimeru se soit sacrifié.

L'ironie est belle : alors que Joshua Zirkzee venait d'égaliser (2-2, 90e+5), Majeed Ashimeru a été contraint et forcé de se muer en gardien de but, sortant de la main un ballon qu'Alexis De Sart voyait déjà au fond. Un geste, il est vrai, antisportif qui rappelle un peu celui d'un certain Luis Suarez face au ... Ghana en 2010 : Ashimeru avait alors 13 ans et nul doute qu'il s'en rappelle, comme du penalty raté par Asamoah Gyan derrière.

Comme Suarez, le Ghanéen a été expulsé, et ne pouvait que croiser les doigts en regardant Sory Kaba se présenter face à Hendrik Van Crombrugge. Gyan, lui, avait envoyé sa frappe sur la latte ; Kaba a dû s'incliner face à un portier anderlechtois déjà décisif devant Al-Tamari à la 75e, puis Mercier juste avant le penalty. De quoi faire de Van Crombrugge l'homme du match, plutôt qu'un Zirkzee auteur de deux buts ? Il faudrait partager le titre ...