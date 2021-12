Malines renoue avec la victoire et enfonce Seraing

Ce lundi soir, le KV Malines recevait le RFC Seraing lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Côté malinois, Wouter Vrancken devait se passer de Mrabti et effectuait quelques changements dans son onze avec le retour de Druijf dans l'équipe. Swers est à nouveau titulaire et affrontait donc ses anciennes couleurs ce lundi. Côté sérésien, Jordi Condom devait se passer des services de Boulenger, suspendu, et Faye, blessé. Lahssaini effectuait quant à lui son retour dans le onze des Métallos.

Seraing rentrera bien dans son match et se montrera plus dangereux que Malines en début de partie. Coucke devra effectuer une belle détente sur un tir de Mziz (4e). Jallow tentera ensuite sa chance à distance, mais son tir passera juste à côté (18e). Six minutes plus tard, l'international gambien mettra Mikautadze sur orbite, mais le buteur géorgien verra son tir croisé être repoussé par Coucke en corner (24e). Pas dans le bon tempo, le KaVé va galérer durant cette première période alors que Seraing sera un niveau au-dessus. Les locaux réussiront leur première combinaison après trente-six minutes de jeu, mais sans danger pour les visiteurs. Druijk héritera d'un bon ballon avant la pause, mais croquera complètement son tir (42e). Juste après, Coucke effectuera une magnifique parade sur un tir puissant de Maziz (42e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire sur le score de 0-0.

En seconde période, Seraing obtiendra une nouvelle grosse occasion, mais Coucke sauvera à nouveau les meubles avec un énorme arrêt sur une reprise déviée de Jallow (50e). Et c'est pourtant Malines qui ouvrira le score via une tête de Druijf (58e), 0-1. Six minutes plus tard, les locaux doubleront la mise via Cuypers (64e), 2-0.

© photonews

Les visiteurs ne parviendront pas à revenir ni à réduire la marque malgré une reprise de la tête de Marius sur la barre (84e). Une cinquième défaite pour les Métallos tandis que Malines renoue avec la victoire après deux déconvenues contre Zulte en championnat et Eupen en Coupe.

© photonews

Seraing peut nourrir des regrets ce lundi soir après cette défaite. Les Métallos méritaient mieux au vu des occasions, mais Coucke est parvenu à sauver les meubles malinois. Le promu sérésien s'est fait punir pour le peu d'espaces laissés au KaVé. Malines se hisse à la 7ème place avec 33 points, Seraing reste barragiste avec 19 unités.