Officiel : Jordi Condom quitte le RFC Seraing !

Barragiste, le RFC Seraing terminait l'année 2021 par un déplacement au KV Malines ce lundi soir. Les Métallos voulaient éviter une cinquième défaite consécutive en championnat et se relancer dans la lutte pour le maintien. En vain pour les Sérésiens qui se sont inclinés et qui perdent leur T1.

Déçu de la gestion de la direction sérésienne, Jordi Condom réfléchissait depuis un moment à quitter le RFC Seraing. C'est chose faite, puisque le technicien espagnol a décidé de quitter le promu sérésien. Un noyau étriqué et des conditions de travail très compliquées, l'ancien coach et directeur sportif d'Eupen devait bricoler du côté du Pairay, et c'était devenu trop lourd à supporter.

"De commun accord, la fin de notre collaboration avec Jordi Condom a été actée. Nous remercions Jordi pour son travail au sein du club et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière", peut-on lire dans le communiqué sérésien.