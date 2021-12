Le KV Malines peut remercier Gaëtan Coucke : "Il nous maintient dans le match"

Le portier malinois a réalisé plusieurs arrêts décisifs contre Seraing et a permis à son équipe de rester dans la rencontre et d'enregistrer une clean sheet.

"Je ne m'attendais pas à avoir autant de travail à l'avance", a déclaré honnêtement à l'issue de la rencontre Gaetan Coucke. "Quand ces balles arrivent, il faut être là et j'étais là. Je suis heureux que ces ballons soient restés à ma portée et que j'aie pu les arrêter. Le premier sauvetage était particulièrement bon. Cela vous donne immédiatement confiance. Le plus dur a été juste après la mi-temps', a confié le portier du KaVé.

Éloges de Vrancken et Cuypers

"Gaëtan fait une bonne saison", a déclaré l'entraîneur Wouter Vrancken. "C'est bien pour lui qu'il puisse se montrer. C'est agréable de savoir que nous avons un bon gardien dans les cages."

Son coéquipier Hugo Cuypers a également fait l'éloge du dernier rempart malinois. "Tant en première mi-temps qu'à 2-0, Gaëtan nous maintient dans le match. C'est vraiment mérité pour lui, car de la manière dont nous jouons, nous encaissons beaucoup de buts en contre-attaque."

Lors des quatre matchs précédents, y compris la coupe, Malines avait marqué 11 buts. Il va sans dire ce que l'on peut souhaiter à Coucke pour 2022. "Je pense que tout le monde voit que nous encaissons trop de buts et que nous devons faire mieux en défense. Cela commence par l'avant, bien sûr. Après la trêve hivernale, nous voulons encaisser moins de buts, et je suis convaincu que nous y parviendrons", a déclaré le portier de Malines.