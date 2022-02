OHL profite de sa supériorité numérique et vient à bout de Genk dans les derniers instants !

Malmenés durant le premier quart d'heure avec un but concédé et une carte rouge, les Genkois sont parvenus à réagir en revenant au score. Le club limbourgeois payera cependant son infériorité numérique en seconde période. Les Louvanistes en profiteront pour inscrire le but victorieux à la 91e.

La rencontre démarre sur les chapeaux de roue. Après 51 secondes précisément, OHL profite d'une contre-attaque rondement menée par Maertens pour ouvrir le score via Kaba. A la 7e minute, Genk réagit et s'offre sa première occasion via une lourde frappe du gauche de Bongonda, boxée sans trop de soucis par le gardien louvaniste Runarsson.

Le début de rencontre vire au cauchemar pour les Genkois. Au quart d'heure, Bryan Heynen perd la balle à l'entrée de son rectangle et essuie involontairement sa semelle sur la cheville de Kaba. L'arbitre de la rencontre, Bert Put, n'hésite pas et dégaine un bristol rouge somme toute logique. Genk est à dix et est mené après seulement un quart d'heure.

Mais la bande à Storck n'abandonne pas. Après s'être offert une nouvelle occasion via Bongonda, Genk égalise sur un coup-franc très bien tiré par Mike Trésor et repris par Sadick d'une tête rageuse. C'est 1-1 après 20 minutes. Par la suite, la rencontre baisse en intensité. Il faudra attendre la toute fin de première période pour voir Genk s'offrir une grosse possibilité. Bongonda (encore lui), tente une frappe à l'extérieur du rectangle mais la balle s'échoue sur la latte louvaniste.

OHL a eu les meilleures occasions

Soucieux d'assurer son assise défensive, Storck décide de faire monter Hrosovsky et Arteaga à la place de Ito et Mike Trésor en début de seconde période. Cela n'empêche pas Genk de se montrer sur le plan offensif même si la première grosse occasion vient des pieds de Maertens. Le Louvaniste réceptionne bien un centre au départ manqué mais ne parvient pas à mettre assez de force dans sa frappe que pour tromper Vandevoordt.

Peu après l'heure de jeu, Paul Onuachu se retourne très bien pour se libérer du marquage mais sa frappe est facilement captée par Runarsson. Peu avant la 70e minute, Mercier fait parler toute son intelligence et son altruisme en décochant une très belle frappe qui vient s'échouer sur la latte genkoise.

Genk semble payer l'exclusion intervenue très tôt dans la rencontre. Les Limbourgeois ne parviennent plus à se donner de l'air et OHL continue à pousser. A la 82e, Rezaei, bien servi dans le rectangle, manque complètement sa frappe et voit sa balle passer loin au-dessus du but.

La fin de rencontre fut complètement folle pour OHL. A la 89e, et après appel de la VAR, Bert Put décide logiquement d'accorder un penalty pour une faute de main de Cuesta. Kaba se charge d'inscrire le penalty mais l'arbitre décide de le faire tirer à nouveau car un joueur d'OHL est entré trop rapidement dans le grand rectangle. Kaba se charge à nouveau de tirer le penalty. Il ne tremble pas et inscrit le 2-1 dans les dernières minutes du temps additionnel.

Cruelle désillusion pour Genk qui stagne à la 8e place avec 35 points. De leur côté, les Louvanistes sont 11e avec 33 unités.