Mécontent de l'arbitrage, Genk ne s'adressera pas à la presse ce week-end

Les Limbourgeois, défaits ce mercredi par OHL, estiment avoir été défavorisés par l'arbitrage ces dernières semaines.

Orphelins de Bryan Heynen, exclu, dès le premier quart d'heure, les Genkois se sont inclinés hier dans les derniers instants suite à un pénalty désigné par Bert Put après une main de Cuesta. Pour Genk, ces décisions, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase...

Les Limbourgeois ont en effet communiqué que ni les joueurs ni le staff ne prendront part à une quelconque activité médiatique "avant, pendant et après" le match prévu ce dimanche contre le Standard. Cette décision a été prise dans le but de marquer leur mécontentement envers l'arbitrage.

Voici le communiqué :

"Les joueurs, l'entraîneur et les autres représentants du KRC Genk ne seront pas disponibles pour une quelconque activité médiatique avant, pendant et après le match de dimanche prochain contre le Standard, en raison du mécontentement suscité par un certain nombre de décisions arbitrales lors des derniers matchs et d'un manque de respect pour nos joueurs et notre club."