Sébastien Dewaest (ex-Genk) salue Onuachu : "Surprenant qu'il soit encore en Belgique"

Ce mercredi, OHL est venu à bout de Genk dans leur match en retard. Le "match dans le match" opposait Sébastien Dewaest à Paul Onuachu, et le défenseur louvaniste l'a emporté. Il a cependant salué son opposant.

Sébastien Dewaest (30 ans) a pris sa revanche sur le Racing Genk, lui qui en avait été écarté et est désormais un pilier d'OHL. Ce mercredi, il a mis Onuachu sous l'éteignoir. "J'adore ce genre de confrontation. Je connais bien Onuachu et pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants de notre compétition. Ca m'étonne vraiment qu'il soit encore en Belgique", estime le défenseur d'OHL. Le Nigérian n'a en tout cas pas disposé d'un centimètre de liberté face à l'ancien limbourgeois.

Dewaest s'est réjoui de la performance louvaniste, les pensionnaires de Den Dreef ayant mené au score dès ... la première minute. "On devait se méfier de leurs contres rapides. D'habitude, les premières 20 minutes ne nous réussissent pas mais ce soir, c'était différent, heureusement", pointe-t-il. "C'était le scénario idéal pour nous. Ils ont eu des occasions, avec la frappe de Bongonda sur la latte, mais tout bien considéré, c'est mérité pour nous, je crois".

Apparemment, on va encore devoir jouer un match en retard ...

Après la pénible défaite au Beerschot, OHL a engrangé 7 points sur 9 et se replace dans la course au top 8. "Apparemment, on va encore devoir jouer un match en retard", regrette Sébastien Dewaest, évoquant là la rencontre face à Malines, qui devrait se jouer plutôt qu'être un forfait en faveur du club de Louvain. "Nous verrons bien ce que donne le verdict. Mais nous pouvons être ambitieux. Ce n'est pas un secret, on veut faire mieux que la saison passée. Mon objectif personnel est clair, c'est le top 8", conclut le défenseur central.