Storck peste sur l'arbitre: "Dommage que la rencontre se décide à la suite d'une décision arbitrale"

Le coach de Genk n'est visiblement pas heureux de la prestation de l'arbitre.

Dans les dernières minutes de la rencontre perdue à OHL, le KRC Genk a concédé un penalty pour une main de Cuesta. Bernd Storck ne trouve pas cela très correct: "Nous trouvons que la rencontre a été décidée d'une manière fort peu équitable", a déclaré le T1 de Genk en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Belang Van Limburg. "C'est dommage, car pour moi ce n'est pas un penalty car Cuesta reçoit le ballon à bout portant sur sa main et ne fait pas de geste volontaire vers le ballon".

De plus, selon lui, son équipe n'a pas reçu de penalty pour une poussée dans le dos quelques minutes auparavant: "C'est deux poids deux mesures. Pour moi, cela fait deux matches qui sont décidés par l'arbitre et contre nous. A l'Union, l'arbitre laisse l'avantage et revient sur la faute car l'autre équipe n'arrive pas à marquer. Cela nous laisse un goût amer en bouche".

Ce dimanche, Genk recevra le Standard pour un match du top. Ce sera sur le coup de 13h30.