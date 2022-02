Nouveau lendemain qui déchante pour l'Union, battue à domicile par les Canaris

L'Union Saint-Gilloise a connu un off-day total ce dimanche, manquant même un penalty en toute fin de rencontre et laissant Saint-Trond repartir avec les trois points.

Au risque d'empiler les clichés, il sera de bon ton, maintenant que l'Union Saint-Gilloise a passé le cap d'un début d'année 2022 au calendrier infernal, de dire que le plus dangereux sera de gagner les matchs plus simples sur papier - ce qui sépare souvent un candidat au top 4 ou au titre du reste de la meute. Et le STVV est probablement l'une des équipes les plus délicates à manoeuvrer cette saison - les Canaris n'ont aucun problème à rendre une rencontre plutôt "moche", et ce ne sera pas différent ce dimanche.

Occasions japonaises

Privé de Siebe Van der Heyden, Felice Mazzù décide de faire confiance à Koki Machida, renfort hivernal qui dispute donc ses premières minutes. Symptomatique d'une première période pourtant largement à l'avantage unioniste dans la possession, c'est lui qui fera le plus frissonner son compatriote Schmidt, sa frappe passant de peu à côté au terme d'un long raid (21e). Pour le reste, c'est le néant : Undav se cache, Vanzeir se démène mais est muselé par Leistner, et même le milieu de l'USG multiplie les petites erreurs techniques. Daichi Hayashi force même Moris à un énorme arrêt (34e), sur ce qui est la plus grosse occasion de ce premier acte.

Si d'ordinaire, le passage au vestiaire fait du bien à l'USG, on ne peut pas en dire autant cette fois : c'est bien Saint-Trond qui remonte sur la pelouse avec les meilleures intentions, et est vite récompensé. Joao Klauss, volontaire mais imprécis en première période, est fauché dans le rectangle par Guillaume François. Moris ne peut rien faire face à Christian Brüls (0-1, 54e). L'entrée au jeu de Loïc Lapoussin, acclamé, fait du bien au jeu de l'Union mais le tout reste brouillon, à l'image d'une bête erreur technique d'un Nielsen peu coutumier du fait, qui amène un bon coup-franc trudonnaire. Kandouss, cependant, passe tout près de l'égalisation sur corner (62e).

© photonews

Rien n'allait

Plutôt que le 1-1, c'est le 0-2 qui semble proche : l'Union manque toutes ses relances, laissant Koita, Klauss et Hayashi mettrent le désordre dans la défense. Robert Bauer, lui, envoie un obus des 30 mètres que Moris doit sortir de sa lucarne (69e). Même ce dernier quart d'heure si propice aux exploits de l'USG paraît n'y rien faire, Saint-Trond faisant notamment tout pour gagner du temps et frustrer le Parc Duden d'où, fait rare, monteront des sifflets et chants furieux à l'encontre d'un Bert Put pourtant irréprochable.

Mais il n'y en a cependant plus que pour l'USG, et Loïc Lapoussin finira par mettre le feu au Stade Joseph Marien en obtenant un penalty à son tour à la 90e. Dante Vanzeir prend ses responsabilités ... et rend hommage au Tournoi des VI Nations qui se déroule en ce moment. Décidément, rien n'allait ce dimanche pour l'Union Saint-Gilloise, qui s'incline (0-1, score final) et confirme que les lendemains d'exploits sont difficiles.