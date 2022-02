Hollerbach souhaite le titre à l'Union : "Otto Rehhagel l'a fait avec Kaiserslautern en Allemagne"

Saint-Trond est venu s'imposer au Parc Duden mais cela n'empêche pas Bernd Hollerbach de souhaiter le meilleur à l'Union Saint-Gilloise.

Le plan de jeu du STVV était clair ce dimanche, et a été appliqué à la perfection : "Nous avons bien mis notre bloc en place. Durant le premier quart d'heure, nous avons montré un peu trop de respect, puis sommes rentrés dans le match. Les deux équipes voulaient gagner. Mais notre deuxième période était très bonne", se réjouit Bernd Hollerbach. "Nous recevons un penalty justifié puis aurions encore pu marquer. Bravo à mon équipe, dont la mentalité a été irréprochable".

Robert Bauer, pilier de la défense trudonnaire, se réjouissait également d'une telle prestation : "On parle de l'Union dans toute l'Europe au vu de ses prestations en tant que promu. On savait donc que tout le monde regardait ce match. Et nous avons pu prouver que nous étions solides", estime l'Allemand. "Tout le monde se bat pour tout le monde".

Comme Kaiserslautern

Bauer a même réconforté Dante Vanzeir, qui a manqué un penalty en toute fin de match. Un beau geste. "Je sais que c'est difficile, comme situation. Après 90 minutes de jeu, tu vas tirer un penalty sous une telle pression ... Tout le monde sait que Dante est un excellentn footballeur et je ne pense pas que ça aura trop d'impact sur lui", espère le Trudonnaire.

De son côté, Bernd Hollerbach disait tout le respect qu'il avait pour son homologue Felice Mazzù et son travail : "Je souhaite le meilleur à mon confrère. Et je souhaite le titre à l'Union. Otto Rehhagel y est parvenu avec Kaiserslautern après être monté de D2", se rappelle l'ancien joueur de ... Kaiserslautern, avant ce titre cependant. "Mazzù fait un très bon travail avec l'Union Saint-Gilloise".