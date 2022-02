Teddy Teuma relativise : "On n'a pas été bons aujourd'hui, ça peut arriver"

Le capitaine de l'USG a été l'un des symboles des difficultés de son équipe contre Saint-Trond, avec des gestes un peu moins précis qu'à l'accoutumée. Il a aisément reconnu que les Unionistes étaient passés au travers.

Teddy Teuma ne se cachait pas après la rencontre, sans dramatiser : "Je suis un peu dégoûté parce que clairement, nous n'avons pas joué à notre niveau. Ca manquait de précision dans les passes, d'intensité dans les duels ... Mais bon, ça arrive d'être un peu moins bon", déclare le capitaine de l'Union après la rencontre. "On ne peut pas être au top chaque week-end, même si j'aimerais. Puis on tombe aussi sur une équipe de Saint-Trond très organisée. Ca peut arriver, et ça arrivera encore, car nous sommes attendus maintenant".

Apprendre de la défaite

L'international maltais gardait cependant la tête haute : "Il ne faudrait pas tomber dans le négativisme ! Il n'y a plus beaucoup de matchs, on doit donc rapidement tourner le bouton", pointe Teuma. "D'ici à la fin de la phase classique, on va affronter pas mal d'équipes qui fermeront un peu plus le jeu. Ca ne nous convient pas vraiment. Il faut apprendre de cette défaite", ajoute-t-il. "Ca ressemble à ce qui s'est passé après le 1-7 à Ostende, nous avions perdu contre Louvain. Mais nous enchaînons les matchs de haut niveau donc à un moment donné, ça peut arriver".

Le prochain match sera un déplacement à Charleroi, qui devra se faire sans Van der Heyden, mais aussi sans Nielsen et Kandouss. "Trois suspendus, ça fait beaucoup", grimace Teuma. "Mais ça fait partie du jeu et c'est aussi l'occasion de lancer des nouveaux comme Koki aujourd'hui, qui a fait son match. Ce qu'il faudra faire ? Aller plus vite avec le ballon. Nous avons trop porté la balle aujourd'hui, il y avait trop peu de mouvement. On doit juste garder notre état d'esprit et réagir immédiatement, à commencer par le prochain match".