Un salaire record pour Mbappé au PSG?

Le Qatar s'active sérieusement pour retenir l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (23 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison), en fin de contrat en juin prochain. Et d'après les informations du média britannique The Independent, le vice-champion de France en titre se montre prêt à réaliser une offre XXL pour convaincre l'international français de prolonger son bail.