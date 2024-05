🎥 Dries Mertens buteur, le Galatasaray fonce vers un nouveau titre de champion de Turquie !

Dries Mertens est sur le point de remporter le titre de champion de Turquie ! Le Belge a marqué ce dimanche lors de la victoire face à Karamguruk.

Dries Mertens aura donc dû attendre de déménager en Turquie pour remporter un titre de champion national. C'était lors de la saison 2022-2023.

Cette saison, le Belge fonce à nouveau vers un titre de champion en SuperLig turque. Le club s'est imposé ce dimanche face au Fatih Karamguruk (2-3).

Dries Mertens à nouveau buteur pour le Galatasaray

Cela était pourtant mal embarqué. Karamguruk a en effet mené en première mi-temps, via Ryan Mendes (34e). Le Galatasaray a réagi et a égalisé en fin de première mi-temps. Ensuite, c'est Dries Mertens qui a marqué le but du 1-2 à la 70e minute de jeu.

Karamguruk a égalisé à la 83e, mais le Galatasaray a finalement remporté la partie in extremis grâce à un but marqué à la 90e minute de jeu.

Grâce à cette victoire, le Galatasaray garde ses 6 points d'avance sur le Fenerbahce de Michy Batshuayi - buteur lors de la victoire 3-0 face à Kayserispor. A deux journées de la fin, le Galatasaray fonce vers le titre de champion de Turquie !