🎥 Leandro Trossard, encore lui ! Le Belge marque un but importantissime et permet à Arsenal d'encore croire au titre de Premier League

Arsenal se déplaçait à Manchester United ce dimanche. Les Gunners étaient obligés de gagner pour mettre la pression sur Manchester City.

Avec Leandro Trossard titulaire, Arsenal disputait une rencontre de la plus haute importance ce dimanche sur le terrain de Manchester United.

Les Gunners, 2e de Premier League, devaient absolument gagner pour repasser devant Manchester City, qui comptait deux points d'avance - et, c'est très important, un match en moins.

Face aux Red Devils, les Londoniens ont frappé à la 20e minute de jeu. Lancé à la limite du hors-jeu, Kai Havertz a délivré un centre parfait à Trossard, qui a trompé Onana.

Le Diable Rouge est plus que jamais l'un des hommes de la saison du côté d'Arsenal. C'est son 5e but sur les 7 derniers matchs, alors que les Gunners sont les seuls à tenir la cadence de Manchester City.

Manchester City joue ce mardi contre Tottenham. Les coéquipiers de De Bruyne et Doku sont mis sous pression par Arsenal et doivent gagner pour reprendre la tête. City a donc un point de retard sur Arsenal. La dernière journée de Premier League promet d'être totalement folle et décidera du titre de champion de Premier League.