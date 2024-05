Une grande première depuis cinq ans pour l'Antwerp ? "Nous le devons à tout le monde"

L'Antwerp rate complètement ses Playoffs. Le Bosuil pourrait même être privé de football européen la saison prochaine.

En perdant la finale de la Coupe de Belgique, l'Antwerp se retrouve obligé de relever la tête en championnat pour arracher un ticket européen. Les Anversois sont actuellement derniers des Playoffs, à quatre points de la cinquième place, synonyme de barrage contre La Gantoise.

Cela fait depuis la saison 2018/2019 que le club dispute l'Europe, que ce soit une phase de poule ou des tours préliminaires. Ce serait un coup dur, notamment pour les supporters, qui ont encore poussé l'équipe de manière héroïque hier soir.

"En termes de supporters, nous sommes numéro un en Belgique, c'est fantastique de voir comment ils continuent à nous soutenir" confirme Toby Alderweireld à Sporza.

L'Antwerp a réagi trop tard

De quoi permettre à tout le monde d'y croire encore : "Nous aurions pu faire 2-2 et même 3-2. Chaque fois que je monte en attaque, j'essaie de faire quelque chose".

L'Antwerp a encore pris un coup sur la tête mais ne lâchera pas : "Nous devons tout donner encore deux fois, nous le devons à tout le monde. C'est inhérent au football et à la vie que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait" relativise-t-il. Le Great Old trouvera-t-il les ressources pour rattraper Genk ?