Le coup de pression d'Alexander Blessin au Club de Bruges : "Nous ne sommes pas dans la même position..."

L'Union Saint-Gilloise s'est adjugée la Coupe de Belgique jeudi dernier en battant l'Antwerp en finale. Désormais, les hommes d'Alexander Blessin devront tout donner en championnat pour tenter d'aller gagner le titre de champion de Belgique.

Et cela devra obligatoirement passer par une victoire au Club de Bruges ce lundi soir. En conférence de presse, Alexander Blessin a expliqué comment ses hommes se sont reconcentrés sur le championnat.

"Il y avait surtout des sourires sur tous les visages, et beaucoup de rires. Cela donne assurément un bon sentiment. Ce dimanche, j’ai senti beaucoup de concentration. Nous n’avons pas trop célébré car nous savons que nous avons encore quelque chose à atteindre", a-t-il déclaré.

Alexander Blessin met la pression sur le Club de Bruges

L'Union voudra tout faire pour ne pas laisser filer le titre. "Après avoir disputé une telle saison, il est de notre responsabilité de tout donner dans les trois derniers matches. Et ce, que ce soit pour nous-mêmes, mais aussi pour le club et les supporters", a continué Blessin.

Le Club de Bruges sera peut-être affaibli par son élimination en demi-finales de la Conference League. "J’ai vu le match. C’était difficile pour les joueurs, qui sont sortis la tête basse du terrain. Avant cela, ils surfaient sur une très belle vague en playoffs et rêvaient d’une finale. Cela nous donnera peut-être un boost. Mais il faudra surtout voir comment ils réagiront. Car Bruges a évidemment beaucoup de qualités", a prévenu Blessin.

"En ce moment, c’est clair que la pression est du côté de Bruges. Nous, on est plus dans la position du chasseur, de celui qui tente le tout pour le tout afin d’atteindre son but : terminer le championnat à la première place", a-t-il conclu.