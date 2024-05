777 Partners et le football, c'est fini : le Standard va devoir trouver un repreneur, et vite

À quelques heures du coup d'envoi d'un Standard-Westerlo dont on ignore encore s'il aura lieu, il semble qu'un nouveau développement vienne de tomber dans le déjà lourd dossier de 777 Partners. Les investisseurs américains du Standard vont quitter le monde du football.

Plusieurs sources concordantes, telles que La Dernière Heure (relayant le Financial Times) et le journaliste indépendant Sacha Tavolieri, l'annoncent ce vendredi après-midi : 777 Partners et le football, c'est fini. Les investisseurs américains du Standard de Liège auraient commandé un audit externe afin de se refocaliser sur leurs activités porteuses.

Et parmi ces activités porteuses, ne figurera plus le football. 777 Partners va donc devoir trouver une solution afin de se débarrasser de certains de ses avoirs dans le monde du football, et parmi ceux-ci, le Standard.

Un investisseur va donc devoir se manifester pour reprendre le Standard, alors que Bruno Venanzi et l'immobilière du club n'auraient pas reçu la seconde tranche du paiement qui leur était dû et pourraient, en théorie, reprendre la main. Venanzi, cependant, n'a aucune intention de revenir à la tête du club.

Ce n'est qu'un développement de plus dans une affaire qui a pris une ampleur énorme cette semaine, alors que 777 Partners est ciblé par au moins 16 plaintes pour fraude aux USA et risque donc très gros, pour des affaires qui dépassent de loin le seul cas du Standard.

Les employés du club n'ont pas été payés depuis des semaines, et ne savent pas s'ils le seront encore cette saison. Dans cette ambiance d'apocalypse, les supporters du Standard préparent de vastes actions de protestation ce soir autour de Sclessin et pour la rencontre contre Westerlo (20h45).

Selon de nombreuses sources, il se pourrait bien que les débordements aient pour but de pousser à l'annulation de la rencontre.