Un assist de plus : Kevin De Bruyne dépasse une légende de Premier League mais le dernier à lui résister est encore loin

Kevin De Bruyne a encore délivré un assist avec Manchester City. De quoi encore un peu plus rentrer dans l'histoire de la Premier League.

Manchester City a profité de sa visite à Fulham pour alimenter ses statistiques hier après-midi : les Cityzens se sont imposés 0-4, confortant ainsi leur première place.

Kevin De Bruyne a lui aussi soigné son bilan en délivrant un assist à Josko Gvardiol sur l'ouverture du score avant même la fin du premier quart d'heure.

Une offrande qui lui permet d'atteindre qui lui permet d'atteindre le cap des 111 passes décisives en Premier League.

Kevin De Bruyne bientôt seul derrière Giggs

Il égale ainsi Cesc Fabregas, deuxième joueur à avoir délivré le plus d'assists dans l'histoire du championnat. Après avoir devancé Wayne Rooney (103) et Frank Lampard (102), KDB marque encore un peu plus la Premier League de son empreinte.

En revanche, il devra encore cravacher pour atteindre la première place de ce classement honorifique. Avec 162 assists, Ryan Giggs peut encore se permettre de voir venir.