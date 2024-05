Un Diable Rouge rend hommage à Mbappé : "C'est le numéro 1, et de loin"

Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG, et les hommages ont afflué. L'attaquant français est en effet l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club français, et selon un Diable Rouge, il en est le plus grand.

Kylian Mbappé a officialisé, ce vendredi, son départ du Paris Saint-Germain. Un moment historique, car l'attaquant a marqué l'histoire du PSG. Meilleur buteur de l'histoire du club, Mbappé est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire parisienne. C'est l'avis de Thomas Meunier, qui a joué 128 matchs pour le PSG. "Il n’y a pas de doute, c’est le numéro 1, et de loin. Je ne connais pas tous les détails de l’histoire du PSG, mais je connais les meilleurs joueurs comme Raï, Pauleta… A l’heure actuelle, il n’y a pas de débat", estime le Diable Rouge dans L'Equipe. "Sur le terrain, médiatiquement, dans le charisme… c’est Mbappé. Pauleta, par exemple, n’a pas disputé de finale de Ligue des champions. Il n’était pas forcement mis en valeur par l’époque dans laquelle il a évolué au PSG. Kylian, c’est le numéro 1 du PSG", conclut Meunier. Mbappé a disputé 262 matchs pour le PSG, inscrivant 234 buts. Après avoir annoncé son départ, le Français n'a pas précisé sa destination, mais il devrait, de toutes sources concordantes, signer au Real Madrid.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis PSG - Toulouse en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.