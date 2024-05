Relégué, le RWDM ne peut s'en prendre qu'à lui-même : "On a manqué toutes les opportunités qu'on avait de se maintenir..."

Catastrophe pour le RWDM : les Molenbeekois se sont inclinés face à Eupen ce samedi et sont ainsi relégués en Challenger Pro League.

Les têtes étaient basses, les regards noirs ce samedi au RWDM après la défaite face à Eupen. Les Molenbeekois n'ont plus la possibilité de continuer l'aventure en Pro League.

"Ça ponctue une saison où toutes les opportunités qu’on avait, on les a ratées. C’est à l’image de la saison, le coup de grâce on n’arrive pas à le donner. C’est difficile", regrettait le gardien Theo Defourny en après-match au micro de Sudinfo.

Le RWDM a pourtant eu les occasions de se maintenir, mais a à chaque fois loupé le coche. "On a eu trois opportunités de se qualifier pour ces barrages et trois fois on a raté. Ce qui est positif dans ces playdowns, c’est qu’à la dernière seconde du sixième match, il y avait encore une opportunité. On l’a ratée encore une fois", a continué Defourny, ému.

"C’est une faillite collective. On prendra le temps de l’analyser un peu plus tard, quand tout sera redescendu et que les émotions seront parties. Il faudra faire le bilan complet en tant qu’équipe."

Attaché au RWDM, Defourny va devoir se remettre de ces émotions et retrouver la sérénité nécessaire. "J'aime ce club. Ça fait mal de redescendre. On n’avait pas envie de ça, on voulait se sauver. On avait encore cette opportunité avec les Play-downs mais on est passé à côté plusieurs fois pendant la saison et pendant les Play-downs. C’est difficile à accepter."