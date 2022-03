Lionel Messi pousse un coup de gueule contre les médias français

L'Argentin en aurait assez des critiques fusant à son égard.

Ca va un peu mieux pour Lionel Messi (34 ans). Depuis le début de l'année 2022, La Pulga semble de plus en plus trouver ses marques au sein du collectif parisien et se montre plus impactant. En témoigne ses deux géniales passes décisives ce week-end lors de la victoire contre Saint-Etienne (3-1).

L'Argentin, sur lequel repose d'immenses attentes, reste dans le viseur des médias français, qui scrutent chacune de ses prestations et n'y vont souvent pas par qautre chemins pour exprimer leur mécontentement.

Après sa prestation lors du match aller contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le prestigieux journal L'Equipe a donné la note de 3 à Messi.

Pour lui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon Le Parisien, il a très mal vécu les critiques fusant à son égard des oeuvres de la presse française. Le numéro 30 parisien aurait fait part de sa "stupeur" aux cadres du club suite à ces critiques. Il penserait même que les médias tenteraient de viser la direction parisienne à travers lui.