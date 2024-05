Les deux visages de Steven Alzate au Standard : entre déception et manque d'envie, le Colombien a émerveillé... puis frustré

Steven Alzate ne terminera pas la saison au Standard. Le médian colombien est retourné à Brighton, puisqu'il n'avait, de toute façon, plus du tout la tête à Sclessin.

La saison dernière, l'une des révélations, au Standard, se nommait Steven Alzate. Prêté par Brighton, le médian colombien avait rapidement fait forte impression, sous les ordres de Ronny Deila.

Avec, surtout, Philip Zinckernagel devant lui, Steven Alzate donnait un bol d'oxygène considérable au milieu de terrain Liégeois, et régalait avec son aisance technique supérieure à la moyenne.

Quand le Matricule 16, cet été, annonce qu'Alzate jouera une saison supplémentaire à Sclessin, tout le monde se dit que le Standard vient de faire la belle affaire. Mais cette seconde saison n'a, en rien, ressemblé à la première.

Steven Alzate, l'autre version de lui-même

Premièrement parce que (et ce n'est pas que la faute d'Alzate), le club est parti à la dérive totale, collectivement. Les résultats ont rapidement été catastrophiques, Alzate n'a jamais su retrouver le niveau qui étaient le sien la saison précédente. Moins bien entouré, le joueur de 25 ans n'a pas porté l'entrejeu comme il était supposé le faire.

Après avoir manqué les Play-Offs 1 de peu la saison précédente, le médian colombien n'avait qu'une ambition claire : intégrer le top 6, lui qui avait provisoirement quitté la Premier League pour jouer le haut de tableau dans un championnat moindre, contre des équipes toutefois très bien armées au niveau européen, comme Bruges, l'Union, Anderlecht et d'autres.

Quand, mathématiquement, les Rouches ont très vite été hors de la course aux Play-Offs 1, Steven Alzate a perdu le reste de l'influx qui lui restait. Après le mois de janvier, l'ancien de Leyton Orient et de Swindon Town a traîné son spleen, ne montrait plus aucune envie, grinta, combativité. Les images d'un joueur qui ne souhaitait plus qu'une seule chose : rentrer en Angleterre, ou, en tout cas, partir loin de Sclessin.

© photonews

Ses performances n'ont fait qu'empirer et, après la débâcle à Gand lors de la première journée d'Europe Play-Offs, Steven Alzate ne commence plus la moindre rencontre sous les couleurs du Standard. Monté au jeu à Westerlo, contre Malines et à Louvain, il a paru légèrement plus impliqué, moins frustré à l'idée de devoir courir sur un terrain de football. Mais, en qualité de jeu, Steven Alzate n'a jamais retrouvé le niveau qui était le sien. Très loin de là, d'ailleurs.

C'est donc très logiquement que, trois journées avant la fin du championnat, le prêt du joueur a été rompu, d'un commun accord. Il pourra donc, comme l'a mentionné le Standard dans son communiqué, rentrer à Brighton pour y terminer l'année.

En deux saisons, Steven Alzate aura présenté un joueur doté de qualités impressionnantes au milieu de terrain, avec une vision de jeu supérieure à la moyenne, mais aussi un joueur qui n'aura jamais montré la bonne mentalité lors de sa deuxième saison, un joueur qui aura arrêté de se battre, d'en vouloir. Alzate a jeté l'éponge en janvier et s'est traîné depuis lors. Dommage... aussi, pour les spectateurs neutres.