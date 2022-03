Haaland aurait choisi sa future destination, avec l'aide de Raiola

Ce serait la fin des spéculations pour le futur transfert de l'attaquant norvégien.

Ce vendredi, le quotidien Mundo Deportivo évoque la récente rencontre entre l'entraîneur du FC Barcelone Xavi et l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 20 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) mardi. Et d'après les informations du journal catalan, les Blaugrana ont un vrai coup à jouer sur ce dossier dans la perspective d'un transfert cet été.

Pourquoi ? Car le Barça dispose de la préférence de son agent Mino Raiola ! En effet, l'homme d'affaires a conseillé à son client de rejoindre la formation espagnole malgré la concurrence de Manchester City et du Real Madrid. Bien évidemment, il peut s'agir d'un moyen de mettre la pression sur les Citizens et les Merengue, capables financièrement de faire grimper les enchères concernant le futur contrat du Norvégien.