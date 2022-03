🎥 Axel Witsel offre la victoire au Borussia Dortmund !

Axel Witsel a délivré le Borussia Dortmund en déplacement à Mayence ce mercredi soir.

Malgré la semaine européenne, cela jouait en Bundesliga : le Borussia Dortmund se déplaçait à Mayence, 10e du championnat. Les Schwarzgelben évoluaient avec Thorgan Hazard et Axel Witsel au coup d'envoi, et c'est ce dernier qui les a délivrés : sur coup-franc, il place son pied et permet à Dortmund de l'emporter en fin de rencontre (87e, 0-1), revenant ainsi à 4 unités du Bayern Munich au classement.

Axel Witsel inscrivait là son premier but de la saison, et disputait son 34e match toutes compétitions confondues.