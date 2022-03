La Premier League adopte la règle des 5 changements

La Premier League a annoncé ce jeudi que les clubs évoluant au sein de ce championnat pourront désormais effectuer 5 changements par match. Cette règle sera applicable dès la saison 2022-2023.

Neuf remplaçants seront autorisés à être inscrits sur la feuille de match. Les remplacements devront s’effectuer au maximum à trois moments de la rencontre.

Il est utile de rappeler que cette règle avait été introduite en pleine pandémie de Covid, en mai 2020. Les autres championnats européens avaient continué à l'appliquer, tandis que la Premier League l'avait supprimée au début de la saison dernière.

En outre, les dates retenues pour le prochain mercato sont les mêmes que celles des autres championnats européens : du 10 juin au 1er septembre.

Premier League Shareholders met today and discussed a range of matters.



Clubs agreed to change the rules relating to substitute players. From next season, clubs will be permitted to use five substitutions.



Full statement: https://t.co/Ub985Gl3Lj pic.twitter.com/T27WXiXbUM