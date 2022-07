Officiel: Everton ouvre son mercato

En fin de contrat avec Burnley, relégué en Championship, James Tarkowski (29 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2021-2022) a choisi Everton. Le défenseur central anglais a paraphé un bail de quatre années, soit jusqu'en juin 2026, avec les Toffees. Une belle pioche pour le club de Liverpool.

First signing of the summer: ✅ pic.twitter.com/Zy3Jg2jGq2