Eden Hazard se montre radical envers le VAR : "Moi, je le supprimerais"

Interrogé sur cette technologie dans une interview, le Diable Rouge a donné un avis tranché.

Le retour d'Eden Hazard (31 ans) sur les pelouses est grandement attendu. Le Diable Rouge a récemment disputé son premier clasico, en amical.

Toujours en préparation avec le Real, Eden a accordé une interview au média ESPN, qui lui a demandé ce qu'il aimerait changer dans le football actuel.

Après avoir hésité, Eden répond : "Je n'aime pas beaucoup le VAR", commence-t-il. "Je le supprimerais. (Le retirer complètement ?) Oui, complètement. (Qu'est-ce qu'il n'aime pas là-dedans ?) Les arbitres qui font des erreurs, cela fait partie du football. C'est parce que les gens se plaignent tout le temps qu'ils ont crée le VAR."

"Mais après un goal, on attend, et c'est comme si on manquait de cette petite partie de joie après avoir marqué. On est toujours : 'Oh, il y a le VAR' ", explique-t-il. "Donc, je le supprimerais."