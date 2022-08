Courtrai et Saint-Trond se neutralisent

Ce samedi, Courtrai recevait Saint-Trond lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Courtrai sort d’une victoire à Seraing et espère enchaîner un second succès contre Saint-Trond qui a partagé l'enjeu à deux reprises. Karim Belhocine effectuait trois changements. Selemani, Sissoko et Radovanovic sont alignés à la place de De Bruyn, Benchaib et Messaoudi. Bernd Hollerbach ne faisait pas trop de changements. Brüls ne faisait pas partie du onze, Bruno était titulaire.

Véritable combat physique au stade des Eperons d'or. Beaucoup de duels d'entrée de jeu, mais peu d'occasions et de tirs cadrés. La première vraie possibilité viendra de Bruno, mais sa reprise de la tête passera à côté du but d'Ilic (19e). Les locaux réagiront via une reconversion rapide, mais Gueye manquera le cadre (29e). Bien placé, Mbayo aura une belle opportunité d'ouvrir le score, mais son tir sera repoussé par Schmidt (33e). Gianni Bruno ne sera pas loin d'ouvrir le score, mais sa frappe filera près du poteau droit adverse (39e). Le score restera nul et vierge à la pause.

© photonews

En seconde période, Boya tentera de mettre le ballon au fond sur un centre d'Hayashi, mais Ilic parviendra à capter le cuir (61e). Après l'heure de jeu, les Kerels pousseront, mais ne parviendront pas à faire les trembler les filets à l'image de cette frappe contrée de D'Haene contrée in extremis par Al-Dakhil (69e). En fin de rencontre, Boya décochera une belle frappe qui ira heurter le montant (80e). Le score ne bougera pas, Courtrai et le STVV se neutralisent.

Les Kerels comptent désormais 4 points, tandis que les Canaris enchaînent un troisième partage de suite et possèdent 3 unités au compteur.

Courtrai : Ilic, Mehssatou, Watanabe, Dessoleil, Radovanovic, D'Haene, Selemani, Sissoko, Keita (Vandendriessche 62e), Mbayo (De Neve 77e), Gueye (Messaoudi 62e)

Saint-Trond : Schmidt, Al-Dakhil, Leistner, Janssens, Hashioka, Konaté, Boya, Koita, Hayashi (Kaya 84e), Kagawa (Brüls 58e), Bruno

Arbitre : Wesli De Cremer

Avertissement : Koita (39e)

But : /