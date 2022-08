Un Antwerp convainquant s'en sort face à un OHL accrocheur

Dernier match de la 3e journée de Pro League, et on ne s'est pas embêtés.

Le match commence bien, et OHL est tout proche d'ouvrir le score dès la 2e minute avec Al-Tamari. L'ailier d'OHL est assurément l'un des hommes de ce début de match. Alors que Miyoshi est le premier à se montrer pour l'Antwerp, encore Al-Tamari canonne et voit sa frappe déviée sur la barre (19e).

Assez bien en place, OHL ouvre le score. Al-Tamari, encore lui, remonte le ballon sur son flanc avec Louis Patris. L'ancien du Standard ouvre bien pour Nsingi. Sa frappe trompe Butez, sous les regards incrédules du Bosuil (26e).

Alors que l'Antwerp n'en mène pas large, la tendance va changer en seulement deux minutes. Nainggolan, d'abord, après un superbe travail de Miyoshi et de De Laet, remet les deux équipes à égalité. C'est ensuite Frey, qui dans la foulée profite des largesses de la défense louvaniste et son gardien Cojocaru pour se retourner et placer l'Antwerp devant (39e).

Malgré les risques que prend OHL, qui décide de relancer court, la partie est indécise. Tandis que Nainggolan n'inquiète pas Cojocaru de loin (49e), les Louvanistes en profitent pour repasser devant via un corner d'Holzhauser. Le ballon est magnifiquement brossé et c'est Louis Patris qui place sa tête et remet les pendules à zéro (54e).

Dans ce match très instable, l'Antwerp va ensuite repasser devant. Auteur d'un match à nouveau très abouti, Michael Frey dévie et lance Gerkens. Son centre pour Balikwisha est parfaitement calibré et trouve preneur. Le but est d'abord annulé pour hors-jeu mais le VAR infirme la décision initiale de Bert Put (72e). Deuxième but en deux matchs pour l'ancien du Standard, et celui-là vaut son pesant d'or.

Sa fin de match était totalement folle. Alors qu'il venait de frapper le poteau, il trouvait la mire deux minutes plus tard en débordant puis en fixant Cojocaru (81e). Un superbe but, pour conclure une superbe performance.

L'Antwerp enchaîne et gagne en confiance avant de jouer contre Lillestrom jeudi. Malgré la défaite, OHL ne doit pas rougir de sa prestation. A l'image de Patris, qui a failli marquer à nouveau dans les arrêts de jeu, les hommes de Marc Brys ont montré de vraies qualités !