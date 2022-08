Un Anderlecht à deux visages domine Seraing et remet les pendules à l'heure

Le Sporting d'Anderlecht s'est remis dans le sens de la marche en battant le RFC Seraing.

Le Sporting d'Anderlecht devait une revanche à ses supporters après la débâcle du Cercle de Bruges. Si le score n'a pas été lourd pour une équipe qui a joué une grande partie de la rencontre à 10, le contenu n'a réjoui personne à l'ombre de Saint-Guidon.

Ce dimanche, la venue de Seraing était une belle opportunité pour reprendre une belle marche en avant. Et les joueurs offensifs du Sporting n'ont pas attendu fort longtemps pour se mettre en évidence. Quatre minutes pour être précis. Un débordement de Sadicki de la droite permet à Amuzu de profiter des grossières erreurs défensives des Métallos (4', 1-0). On ne va pas se mentir, à ce moment du match tout le monde sait déjà que la rencontre est terminée.

Sans forcer, sans vraiment pousser, les Mauves continuent d'avoir des possibilités. En plus, Refaelov est en grande forme et combine avec ses joueurs offensifs. Il pousse d'ailleurs Amuzu au une-deux pour permettre à ce dernier de tromper un Dietsch abandonné par sa défense (16', 2-0). Personne n'est surpris de voir Fabio Silva, absolument seul au milieu de 4 défenseurs, se retourner et planter son petit but (32', 3-0). Jeunechamps ne sait pas à quel saint se vouer.

Après la pause, Seraing revient avec de meilleures intentions. Sur une grosse erreur de Hoedt, Sissoko enroule un superbe ballon pour tromper Van Crombrugge (56', 3-1). Le stress envahit soudainement les Anderlechtois, qui se posent des questions.

La fin de la rencontre est assez triste, on ne va pas se mentir. Seraing n'arrive pas spécialement à se montrer dangereux malgré une possesion de balle plus importante. Anderlecht de son côté ne veut pas prendre le moindre risque et essaie sans forcer de mettre un quatrième. Cependant, Dietsch est présent sur des frappes de Esposito et de Arnstad.

Le Sporting d'Anderlecht s'impose et signe donc un 6 sur 9 en ce début de saison et avant de valider son ticket pour le tour suivant en Conference League. De son côté, si Seraing a marqué son premier but de la saiso, il faudra encore attendre un petit peu pour le premier point.