Deux de chute pour les Zèbres, trahis par leur défense

La défense des Zèbres n'a pas été très inspirée ce samedi soir.

Ce sont deux équipes, avec trois points au compteur, qui s’affrontaient ce samedi au Mambourg. Les Zèbres se devaient surtout de retrouver un résultat positive après la première défaite de la saison subie à l’Union. Pour ce duel face aux côtiers, Edward Still doit faire sans Adem Zorgane. L’Algérien était incertain et entame la rencontre sur le banc, à charge de Gholizadeh de le remplacer.

Les Zèbres, en première période, ne sortent pas leur meilleure prestation. Les Côtiers sont en effet agressifs sur le ballon et se projettent assez souvent en contre. Ils se créent d'ailleurs les premières occasions, deux fois pas Atanga, qui tombe sur un Koffi inspiré après avoir envoyé une première fois le ballon dans la tribune visiteuse. Mais le gardien de cette première période, c'est Guillaume Hubert. Il sort d'abord un arrêt 5 étoiles sur une tête de Knezevic, avant d'être une nouvelle fois décisif, devant Andreou cette fois. Charleroi a laissé passer sa chance.

Puis les locaux vont petit à petit perdre beaucoup de ballons, jouer plus long, bref : ils s'impatientent. Mais pire, la défense gère mal les transitions ostendaises. Sur l'une de leurs (rares) transitions, D'Haese se retrouve absolument seul sur le côté droit. Sa frappe ne laisse aucune chance à Koffi (28', 0-1). C'est un coup dur pour les Carolos qui traînent leur football jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, Zorgane remplace Morioka et il faut tout de même plusieurs minutes avant de revoir un Sporting conquérant. Kayembe, pas toujours heureux dans ses centres, trouve cette fois parfaitement Nkuba qui fusille Hubert pour l'égalisation (54', 1-1), le Mambourg explose, Benbouali monte au jeu pour tenter de prendre les trois points.

Mais le rythme baisse un peu, et des deux côtés. Les grands bénéficiaires de ce temps mort sont les Ostendais. Dans le plus grand calme, Bätzner combine avec Atanga avant d'aller, pratiquement en trottinant, tromper Koffi d'une frappe croisée fort peu puissante, mais très précise (65', 1-2). Deuxième gros coup sur la tête pour les Carolos, qui doivent tout faire pour revenir. C'est cependant une nouvelle fois la foire à l'imprécision.

Still lance alors toutes ses forces dans la bataille, mais malheureusement sans succès. Pire, dans les arrêts de jeu et sous les chants ironiques des supporters de Charleroi (Merci Mehdi, merci Mehdi), Ndicka s'en va tromper Koffi (90'+5, 1-3). Pour la deuxième fois de la saison, les Zèbres s'inclinent, à domicile cette fois. De quoi assez mal commencer la saison. Dans une semaine, ce sera un déplacement à Seraing qui sera au programme et une défaite ne sera certainement pas du goût des supporters.