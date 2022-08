L'Antwerp poursuit son parcours sans-faute à Eupen

Ce dimanche après-midi (16h), Eupen recevait l'Antwerp lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de l'Antwerp, Bernd Storck a décidé de faire trois changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée à Genk le week-end dernier. Le technicien allemand a tranché concernant son gardien, Moser est désormais le N°1. Magnée et Charles-Cook sont titulaires. À noter que Peeters est suspendu. Côté anversois, Mark Van Bommel a effectué un seul changement par rapport au onze qui s'est imposé jeudi en Conference League contre Lillestrom. Miyoshi est aligné à la place de Valencia.

La première opportunité de la partie sera anversoise. Très bien servi par Balikwisha, Frey décochera un tir au premier poteau, mais celui-ci sera directement repoussé du pied par Moser (13e). Quelques minutes plus tard, Alderweireld ne sera pas passé loin de marquer le but du week-end. Voyant le portier eupenois avancé, il tentera une frappe lointaine qui filera juste à côté (17e). Eupen réagira peu avec deux frappes de Magnée, mais celles-ci seront captée facilement par Butez (27e et 39e). Juste avant la pause, Jan Boterberg indiquera le point de penalty après une faute de De Laet sur Charles-Cook, mais le VAR interviendra pour annuler le coup de pied de réparation étant donné que la faute a eu lieu en-dehors du rectangle. Le score restera nul et vierge à la mi-temps.

En seconde période, Nainggolan poussera Moser à effectuer un arrêt en deux temps sur une frappe séche à l'entrée de la surface (52e). Peu avant l'heure de jeu, Magnée tentera à nouveau sa chance à distance, mais Alderweireld contrera l'envoi en corner. Juste après, Kral verra sa reprise de la tête aller heurter la barre transversale de Butez (57e). Moser sauvera les siens via un arrêt réflexe sur un coup ranc direct de Nainggolan (71e).

L'Antwerp parviendra à ouvrir le score via un auto-but d'Eupen. Le malheureux Lambert déviera le centre de Valencia dans ses propres filets (78e), 0-1. En fin de rencontre, les visteurs tenteront de tuer le match à l'image du missile de Janssen boxé par Moser (88e) et du tir d'Ekkelenkamp dévié par la défense eupenoise (90e+3). Butez effectuera un très bel arrêt sur une reprise de Kral à la dernière minute (90e+6) avant de récidiver sur une déviation de Davidson. Le score ne bougera pas, victoire de l'Antwerp 0-1.

Eupen a bien tenu tête à l'Antwerp ce dimanche, et a même touché la barre transversale avec cette reprise de la tête de Kral. Néanmoins, les Pandas ont craqué en fin de rencontre avec cet auto-goal de Lambert. Le Great Old poursuit donc son parcours sans-faute au Kehrweg avec cette quatrième victoire de suite. Le matricule 1 reste leader avec 12 points au compteur, Eupen reste bloqué à 3 unités.

Eupen : Moser, Magnée (Offermann 89e), Van Genechten, Kral, Lambert, Davidson, Deom (N'Dri 72e), Christie-Davies, Charles-Cook, Nuhu (Magee 76e), Prevlak

Antwerp : Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Yusuf, Gerkens (Ekkelenkamp 46e), Nainggolan (Verstraete 81e), Balikwisha (Avila 90e+3), Miyoshi (Valencia 62e), Frey (Janssen 62e)

Arbitre : Boterberg

Avertissement : Christie-Davies (16e), Kral (19e), Lambert (42e), Deom (70e)

But : (Lambert CSC 78e)