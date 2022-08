Ritchie De Laet : "J'ai cru que c'était penalty"

L'Antwerp poursuit son sans-faute en ce début de championnat. Le matricule 1 est allé s'imposer à Eupen (0-1) lors de la quatrième journée de championnat et compte désormais 12 points sur 12.

L'Antwerp s'est imposé sur le plus petit des écarts grâce à un auto-goal de Boris Lamberr. Mais en toute fin de rencontre, Eupen a failli arracher le partage, mais Jean Butez a sauvé les meubles anversois. "Nous avions le match sous contrôle", a déclaré Ritchie De Laet après le match. "Ces cinq dernières minutes, ils jouent tout ou rien, avec beaucoup de monde devant. Mais nous avons un bon gardien dans les buts", a expliqué le défenseur.

Le Great Old est parvenu à contrôler, une évolution par rapport à la saison dernière. "C'est quelque chose que nous voulons apporter. Nous avons le ballon, nous contrôlons et nous décidons du déroulement du match. Surtout avec ces matchs européens du jeudi, c'est bien que nous donnions le rythme", a souligné De Laet qui est également revenu sur la phase du penalty finalement annulé par le VAR. "Je n'ai pas eu à faire de gros tacle, mais la dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu du blanc remonter de la ligne. Avec ça, je me suis retourné et j'ai pensé que c'était un penalty. Mais Radja est venu me voir directement pour me dire que la faute s'est produite à l'extérieur. L'adversaire a fait glisser mon pied sur la ligne, et avec ça, du blanc est apparu. C'était bien que Radja soit là, car lui seul aurait pu le voir tout de suite. C'était une faute, cependant."