Jean Butez de nouveau décisif : "Je ne suis pas tout seul"

Ce dimanche, l'Antwerp a poursuivi son parcours sans faute du côté d'Eupen en s'imposant 0-1 lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Si l'Antwerp vient d'enchaîner un quatrième succès de suite en championnat, c'est grâce aussi à Jean Butez. Le dernier rempart anversois a effectué deux arrêts décisifs en toute fin de rencontre permettant aux siens de prendre les trois points. "C'est bien d'être capable d'aider l'équipe avec ces deux arrêts importants qui permettent de garder le zéro derrière. Un match compliqué pour un gardien de but quand il n'y a pas grand chose à faire durant la partie et que deux ballons compliqués arrivent dans les dernières secondes. C'est chouette de pouvoir être décisif", a confié Jean Butez à l'issue de la rencontre.

"Nous avons été surpris qu'ils nous laissent autant d'espaces et de temps pour faire le jeu. Nous nous attendions à plus de pressing à vrai dire. Nous aurions peut-être dû mettre plus de rythme au début pour pouvoir créer des espaces et couper des lignes. Mais, nous sommes parvenus à marquer ce but et à garder le zéro. Important de s'imposer quand c'est plus compliqué dans le jeu, puis c'est notre troisième clean sheet en quatre matchs, c'est pas mal. Je ne suis pas tout seul, il y a toute l'équipe et le compartiment défensif. Il faut saluer le collectif. Je suis le dernier rempart, mais il y a dix joueurs devant moi. Nous sommes plus solides qu'avant et concédons moins d'occasions. Il y a plus de sérénité avec Toby Alderweireld devant", a souligné l'ancien gardien de Mouscron.