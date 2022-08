Mark van Bommel : "Ne nous emballons pas"

Ce dimanche après-midi, l'Antwerp est allé s'imposer à Eupen (0-1) lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Le matricule 1 poursuit donc son sans-faute avec un joli 12 sur 12 en ce début de saison.

Mark van Bommel était satisfait après le match. "C'était une victoire obtenue grâce à la patience. Eupen se défend très bien et est une très bonne équipe. Il faisait chaud et puis il fallait s'investir dans le match. Cela semble fou, mais nous avons essayé de construire patiemment. Nous l'avons bien fait. Nous avons dominé le match, sans avoir de réelles occasions. Mais c'est ce que je veux dire. Vous vous investissez dans le jeu et puis, en seconde période, vous marquez le but de la victoire. Je suis donc fier des gars après cette victoire", a souligné le coach du matricule 1.

Butez a joué un match brillant et cela n'a pas échappé à Van Bommel non plus. "Ce n'est pas la première fois qu'il effectue des arrêts décisifs. Vous voyez à quel point un bon gardien de but est important pour votre équipe. Dès qu'il y a un tir, Jean est là. Vous le sentez. Rien que des éloges."

"12 contre 12, il y a presque 100 ans ? Ne nous emballons pas et voyons ce qu'il se passe au fls des matchs. C'est bien qu'on commence comme ça, mais ce n'est pas une garantie", a conclu le technicien néerlandais.