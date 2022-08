Boris Lambert : "Le match nul aurait été mérité"

Ce dimanche après-midi, Eupen s'est incliné sur le plus petit des écarts contre l'Antwerp (0-1) lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Eupen a bien tenu tête à l'Antwerp et aurait mérité mieux au vu de la rencontre. Une barre transversale après une reprise de la tête de Kral et deux arrêts décisifs de Butez en toute fin de rencontre. Le Great Old poursuit son sans-faute en championnat et s'impose au Kehrweg grâce à un auto-but de Boris Lambert qui a dévié malencontreusement un centre de Valencia dans ses propres filets.

"Nous sommes déçus car nous avons montré de belles choses. Le match nul aurait été logique voire mérité. Nous encaissons ce but dans notre temps fort, mais avons tout de même continué de pousser jusqu'au bout et sommes restés soudés. À noter les deux gros arrêts de Butez en fin de rencontre", confie l'auteur du but contre son camp. "C'est dommage d'encaisser de cette manière, mais c'est le football. Il faut retenir le positif et oublier cette frustration", a souligné le défenseur central.

© photonews

Vendredi prochain, Eupen croisera le fer avec le RFC Seraing. "Nous avons bien tenu la route contre l'Antwerp et étions proches de cette première clean sheet. Cette prestation et notre début de championnat sont encourageants malgré notre 3 sur 12. Nous avons affronté le champion en titre (Club de Bruges) et l'Antwerp qui ne cache pas ses ambitions. Il faut tirer des leçons et régler les petits détails. Il faut gagner contre Seraing à la maison vendredi, les trois points sont obligatoires", a conclu Boris Lambert.