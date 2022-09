Le Club de Bruges évite l'embourbement et le piège sérésien

Ce samedi, le RFC Seraing recevait le Club de Bruges lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

José Jeunechamps alignait quasiment la même équipe que celle qui s'était imposée à Malines samedi dernier. Un seul changement : Trémoulet était remplacé par Tshibuabua. Côté brugeois, Carl Hoefkens décidait de faire tourner ce week-end avant le déplacement périlleux mardi du côté du FC Porto lors du deuxième tour de la Ligue des champions. Sylla était au repos. Meijer, Skov Olsen, Jutgla et Sowah débutaient sur le banc tandis que Boyata et Yaremchuk fêtaient leur première titularisation.

© photonews

Le Club de Bruges avait directement le monopole du ballon en ce début de rencontre et construisait calmement afin de trouver la faille dans la défense sérésienne. Néanmoins, l'état du terrain n'aidait pas les Brugeois puisque certains endroits étaient complètement détrempés et ne permettaient pas aux ailiers de prendre la défense locale de vitesse sur les flancs. Sans oublier que certaines Gazelles alignées n'avaient pas encore beaucoup d'automatismes. Autant dire qu'il n'y avait rien à voir durant cette triste première période, les deux équipes rejoignaient leur vestiaire sur un score nul et vierge.

© photonews

En début de seconde période, Seraing se montrait dangereux avec un enroulé de Bernier qui passait juste à côté (48e), une frappe à distance de Sissoko (49e) et un tir de Poaty capté par Mignolet (50e). Mais, le Club de Bruges ouvrait finalement le score. Bien servi par Yaremchuk dans la surface, Larin canonnait dans la lucarne (52e), 0-1. Les Blauw en Zwart étaient proches de faire le break, mais la frappe de Yaremchuk était contrée par Sylla (59e). Vanaken distillait ensuite un caviar en profondeur à Larin qui manquait le 0-2 face à Dietsch en plaçant à côté (63e). Bien servi par Yaremchuk, Vanaken doublait ensuite la mise (69e), 0-2. Le capitaine des visiteurs décochait ensuite une magnifique reprise de volée repoussée par Dietsch (76e). Les visiteurs contrôlaient ensuite la fin de rencontre et s'imposaient 0-2.

© photonews

Tout le monde sait que les équipes qui évoluent sur la scène européenne perdent souvent des points en championnat. Ce déplacement était donc un match piège pour les Brugeois. Néanmoins, ces derniers ne s'attendaient pas à évoluer sur une pelouse pareille. Un terrain marécageux qui faisait évidemment les affaires du RFC Seraing. Le champion de Belgique a failli s'embourber en terres sérésiennes, mais est tout de même parvenu à faire le service minimum, à savoir une victoire. Nouvelle défaite pour Seraing à domicile. Bruges est 2ème avec 19 points au compteur, les Métallos occupent la 16ème place avec 6 unités.

Seraing : Dietsch, Tshibuabua, Sylla, Lepoint, Poaty (Abanda 64e), Opare (Elisor 75e), Sissoko, Cachbach (Conceiçao 75e), Ba, Bernier, Mouandilmadji (Sambu Mansoni 75e)

Club de Bruges : Mignolet, Odoi, Mechele, Boyata, Balanta (Onyedika 66e), Nielsen (Audoor 75e), Vanaken, Nusa (Skov Olsen 66e), Larin (Sowah 86e), Yaremchuk (Jutgla 75e)

Arbitre : Wesli de Cremer

Avertissement : Elisor (83e), Ba (84e) et Sylla (90e+3) ; Larin (41e) et Nusa (44e)

But : Larin (52e) et Vanaken (69e)