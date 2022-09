Carl Hoefkens satisfait : "Mission accomplie"

Ce samedi, le Club de Bruges est allé s'imposer au RFC Seraing (0-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Le Club de Bruges a mis du temps à se frayer un chemin à travers la solide défense sérésienne, mais le champion de Belgique s'est finalement imposé grâce à des réalisations de Larin et Vanaken en seconde période.

Carl Hoefkens était satisfait de la performance de son équipe après la rencontre. "Mission accomplie", a déclaré l'entraîneur de Bruges. "Vous savez que ce n'est jamais facile après un match européen. J'attendais une performance professionnelle de mes joueurs et ils l'ont fait, donc je suis satisfait. En première mi-temps, nous n'avons pas pu nous créer beaucoup d'occasions, mais à la mi-temps, nous avons discuté des possibilités qui s'offraient à nous. Ils ont donné une quantité incroyable d'énergie, mais nous savions qu'il était impossible de maintenir ce niveau. Et ça s'est vu", a souligné le T1 des Gazelles qui a salué la prestation des réservistes.

"Je suis également très heureux de la façon dont tout le monde s'entraîne et se bat pour une place dans l'équipe de départ. Tous ceux qui ont joué aujourd'hui se sont montrés. Larin, Boyata, Nusa, Sobol, Balanta, et j'en passe. Ils ont tous saisi leur chance. C'est le meilleur. Audoor a également bien joué, même s'il a dû encaisser beaucoup de coups. Il était out pendant un moment."