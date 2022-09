Hans Vanaken a planté son centième but en D1A : "C'est une belle étape, mais ça ne doit pas s'arrêter là"

Ce samedi, le Club de Bruges est allé s'imposer du côté de Seraing (0-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League. Malgré un terrain très compliqué, le champion de Belgique n'est pas tombé dans le piège sérésien.

Le Club de Bruges n'est pas parvenu à mettre Seraing en difficulté en première période. Après la pause, les choses ont commencé à bouger. Les Métallos ont trois occasions consécutives, mais c'est le Club qui a pris l'avantage. Après une perte de balle locale, Yaremchuk servait Larin qui canonnait dans la lucarne. Le deuxième et dernier but de la soirée a été marqué par Hans Vanaken. "Nous avons joué une bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, nous avons joué un peu trop lentement. C'était aussi très difficile contre un bloc compact sur un si petit terrain. A la mi-temps, nous avons un peu ajusté cela. Nous avons commencé à jouer avec quatre hommes à l'arrière pour construire le jeu. De cette façon, nos arrières étaient plus bas, et leurs ailiers devaient choisir entre couvrir ou laisser partir l'homme. De cette façon, nous étions mieux à même de trouver de l'espace. De plus, après la mi-temps, nous n'étions plus gênés par les flaques d'eau", a souligné le meneur de jeu brugeois.

Hans Vanaken a fait ses débuts au plus haut niveau durant l'été 2013 et a immédiatement marqué un doublé contre Anderlecht avec Lokeren. Contre Seraing, le Limbourgeois a marqué son centième but en Jupiler Pro League. "C'est une belle étape. J'en suis fier, mais ça ne doit pas s'arrêter là. La semaine prochaine, je vais chercher le 101ème. La chose la plus importante est que nous gagnions. Celui qui marque n'a pas d'importance. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. Je veux aider l'équipe, de préférence par des buts et des passes décisives, mais je peux aussi le faire en m'occupant de la construction et en étant disponible. Tant que nous gagnons, c'est la chose la plus importante pour moi."