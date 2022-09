José Jeunechamps après Seraing-Bruges : "Je vois une nette progression et c'est de bon augure"

Le RFC Seraing s'est incliné contre le Club de Bruges (0-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir tenu tête au Club de Bruges en première période, le RFC Seraing avait bien débuté la seconde mi-temps avec trois occasions consécutives. Néanmoins, les Métallos voyaient le champion de Belgique ouvrir la marque via Larin. Vanaken doublait ensuite la mise et mettait fin aux espoirs sérésiens.

"Je suis très fier de mes joueurs qui ne cessent de progresser. L'organisation mise en place a été respectée. Bruges avait la mainmise sur le ballon en première période et nous n'avons eu aucune occasion. Nous avons essayé de rectifier cela en deuxième période. Et quand nous avons le sentiment et l'impression que nous sommes en mesure de faire quelque chose, c'est à ce moment-là que nous encaissons un but. La moindre erreur contre une grosse cylindrée se paie cash. Puis, le Club a géré et nous a fait courir après le ballon", a confié José Jeunechamps à l'issue de la rencontre.

"Chapeau aussi à Bruges qui avait disputé une grosse rencontre en semaine contre le Bayer Leverkusen avant de venir ici au Pairay et effectuer une bonne prestation sur un terrain comme le nôtre...", a souligné le T1 des Sérésiens avant d'évoquer la suite. "Quand je vois la mentalité dont font preuve mes troupes, je sens que nous allons prendre des points. Nous n'aurons pas toujours en face de nous un adversaire qui a un tel budget, une telle qualité et qui joue la Ligue des champions. Quand je compare ce match à celui contre Genk, je vois une nette progression et c'est de bon augure", a conclu Jeunechamps.