Abakar Sylla au repos, première titularisation pour Dedryck Boyata à Seraing ?

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing recevra le Club de Bruges lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

José Jeunechamps ne pourra pas compter sur les services de D’Onofrio, Lahssaini, Kilota et Dembélé, blessés, lors de la réception du Club de Bruges. Les nouveaux venus Mbow, Vagner et Mvoué ne sont pas encore qualifiés. Bunchukov, Ifoni et Serwy évolueront avec les U23.

Sélection du RFC Seraing : Dietsch, Galjé, Martin, Opare, Tshibuabua, Solheid, Trémoulet, Sylla, Poaty, Lepoint, Sambu Mansoni, Guillaume, Sissoko, Conceiçao, Abanda, Cachbach, Ba, Marius , Bernier, Elisor

Côté brugeois, Carl Hoefkens devrait effectuer plusieurs changements et faire tourner un peu avant le déplacement à Porto mardi en Ligue des champions. Il est déjà certain que Sylla, le héros de mercredi dernier contre Leverkusen, ne fera pas le déplacement. Il sera au repos. Dedryck Boyata devrait le remplacer : ce serait la première titularisation du Diable Rouge. "Dedryck pousse pour une place de titulaire et montre sa qualité à l'entraînement. Il peut apporter quelque chose à l'équipe", a déclaré Hoefkens en conférence de presse.